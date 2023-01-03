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Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’un bu haftaki konuğu Selçuk Bayraktar

tv100 ekranlarında Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programının bugünkü konuğu Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar olacak

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 13:45
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Candaş Tolga Işık'ın bu haftaki konuğu Selçuk Bayraktar

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’un bu haftaki konuğu Selçuk Bayraktar
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Candaş Tolga Işık, her hafta sanat, spor ve siyaset dünyasından önemli isimleri tv100 ekranlarında ağırlamaya devam ediyor. “Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum”un bu haftaki konuğu Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar.

- İHA/SİHA nasıl oldu, başarı nasıl geldi?

- KIZILELMA havalandı, yeni hedef ne?

- Dünyadaki savaşlar ve Türkiye'nin geleceği hakkında ne düşünüyor?

Işık, konuğu Bayraktar'la "Az Önce Konuştum"da birçok soruya bu akşam saat 20.00’de tv100'de yanıt verecek.




 

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