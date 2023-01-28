Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Başakşehir, Karagümrük'le sözleşmesini feshettikten sonra boşta kalan Caner Erkin'le anlaştı.
Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Caner Erkin’in ardından da 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
34 yaşındaki futbolcu kariyerinde Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş formalarını giydi.
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