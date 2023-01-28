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Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Başakşehir Caner Erkin'le anlaştı. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 34 yaşındaki futbolcu daha sonra sözleşme imzalayacak

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 07:00
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Caner Erkin Başakşehir’de 

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu
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Başakşehir, Karagümrük'le sözleşmesini feshettikten sonra boşta kalan Caner Erkin'le anlaştı.

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Caner Erkin’in ardından da 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

34 yaşındaki futbolcu kariyerinde Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş formalarını giydi.

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