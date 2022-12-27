Herkes Beşiktaş derken ters köşe yaptı: Milli yıldıza İtalyan talip

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, yeni takımını arıyor. Süper Lig'de üç büyüklerde forma giyen tecrübeli futbolcu için transfer iddiaları bitmiyor. İstanbul ekibinden ayrılan Caner Erkin'in yeni durağı Lazio olduğu iddia edildi. Caner Erkin, Spor Toto Süper Lig'de sezona muhteşem bir başlangıç yaparak girdi. 34 yaşındaki sol bek, Fatih Karagümrük formasıyla 12 maça çıktı ve takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi. Caner Erkin bu performansıyla Spor Toto Süper Lig'de asist krallığı yarışında zirvede yer aldı.

'BEN MİLLİ TAKIMI BIRAKMADIM'

Caner Erkin, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kendisini kadroya davet etmemesine tepki göstermişti. 34 yaşındaki sol bek yaptığı açıklamada, "Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki milli takımı bırakmışım. Ben milli takımı bırakmadım. Bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım. Ama üzülerek söylüyorum ki dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış" ifadelerini kullanmıştı. 2006 yılında ilk kez giydiği Ay- Yıldızlı forma ile çıktığı 63 maçta 2 gole imza atmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ İDDİALARI YALANLADI

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlıların Arthur Masuaku'dan memnun olmadığı kaydedildi. Galatasaray'ın ise Patrick van Aanholt'un yabancı olması, Kazımcan Karataş'ın da tecrübesizliği nedeniyle Caner Erkin'i gündemine aldığı belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Caner Erkin'in transfer gündemlerine gelmesine ilişkin soruyu yanıtladı. Antalya kampında konuşan Şenol Güneş, "Caner'i severim. İyi bir oyuncudur. Caner ile hiç görüşme yapmadım. Görüşecek bir durum da olmaz, benim yapmam doğru olmaz. Öyle bir şey olsa da zaten bilinir. Caner'e de sorabilirsiniz ama şu anda Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok. Şu anda gündemde yok" dedi.

CANER'E LAZİO KANCASI

Bu iddialardan sonra Milli futbolcu için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin için İtalya