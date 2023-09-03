Caner Erkin öyle bir gol attı ki görenler gözlerine inanamadı

Eyüpspor, Giresunspor maçına 34 yaşındaki Caner Erkin'in attığı gol damgasını vurdu.

Caner Erkin öyle bir gol attı ki görenler gözlerine inanamadı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Eyüpspor, 42. dakikada Regattin'in penaltı golüyle öne geçti. Giresunspor, 62'de Şahin Dik'le beraberliği sağladı.

Maça 34 yaşındaki Caner Erkin'in attığı gol damgasını vurdu. Caner, 67. dakikada kaleye çok uzak ve çaprazdan kazanılan serbest atışta müthiş bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Caner Erkin böylece bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Eyüpspor'un son golünü 82'de Fredy attı.


Stat: Eyüp

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökmen Baltacı, Abdülhamit Söyler

Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Dk. 89 Ömer Bayram), Taşkın İlter (Dk. 56 Fredy), Robin Yalçın, Regattin (Dk. 89 Mete Kaan Demir), Ampem (Dk. 68 Seslar), Ahmed Kutucu, Mustafa Pektemek (Dk. 56 Bruno)

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan (Dk. 81 Ahmet Lütfü Kara), Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Furkan Kütük (Dk. 46 Mehmet Keskin), Savicevic (Dk. 90+1 Ali Akçay), Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 77 Mustafa Keskin), Şahin Dik, Çekdar Orhan (Dk. 77 Enishan Ceylan), Mert Han Kurt

Goller: Dk. 42 Regattin (Penaltıdan), Dk. 67 Caner Erkin, Dk. 82 Fredy (Eyüpspor), Dk. 62 Şahin Dik (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Taşkın İlter, Dk. 69 Metehan Baltacı (Eyüpspor)

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