Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor

1. Lig ekibi Eyüpspor, bu sezon Başakşehir forması giyen Caner Erkin'e gözünü dikti.

Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor

Editör: Barış Atakan

Süper Lig'e çıkamayan Eyüpspor, gelecek sezonun transfer çalışmaları için harekete geçti.

Eyüpspor'un, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.
Caner Erkin, bu sezon Başakşehir formasıyla yalnızca 9 resmi maça çıktı ve bunların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 442 dakika süre alan 34 yaşındaki sol bek oyuncusu, 2 asistle skora etki edebildi.
Kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, Galatasaray, CSKA Moskova, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve son olarak da Başakşehir forması giydi.

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