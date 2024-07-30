Caner hasadı başladı. Sağlık deposu

Bu nar türü, üzerindeki dikenlerin olmaması, ekşi tadı ve çekirdeksiz olmasıyla alıcıların ilgisini çekiyor. Ilıman iklimi ve verimli topraklarıyla Gazipaşa, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan önemli bir üretim merkezi konumunda. Burada örtü altı ve açık alanda yapılan tarım faaliyetleriyle her türlü sebze ve meyvenin yanı sıra tropikal meyveler de yetiştiriliyor.

Göçük Mahallesi'nde Ayhan Yılmaz tarafından üretilen 'Caner' cinsi narların ilk hasadında toplamda 560 kilogram ürün elde edildi. İlk olarak 10 kasa, ardından 25 kasa nar, İstanbul'a gönderildi.

“560 KİLOGRAM İLE HASADA BAŞLADIK”

Ayhan Yılmaz, hasatla ilgili yaptığı açıklamada, “Dikensiz, ekşi ve çekirdeksiz olan 'Caner' narı hasat etmeye başladık. Hasat zamanında gerçekleşti; ne bir gecikme ne de erken hasat durumu yaşandı. Caner narı, diğer nar cinslerine göre daha erken olgunlaşıyor ve bu üretimi yapmaktan büyük bir keyif alıyorum. Bahçemde çeşitli ürünler yetiştirerek hobi olarak da devam ediyorum. İlk hasadımızı İstanbul'a gerçekleştirdik; toplamda 560 kilogram nar elde ettik. Caner narına olan talep oldukça yüksek; ilerleyen günlerde daha fazla hasat yaparak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız” dedi.

“SAĞLIK AÇISINDAN PEK ÇOK FAYDASI VAR”

Yılmaz, 'Caner' narının sağlık yararlarına da dikkat çekti. Ayhan Yılmaz, “Topladığımız narları yalnızca meyve olarak değil, aynı zamanda nar suyu olarak da sunuyoruz. Şu an hasat aşamasındayız, ancak ilerleyen günlerde nar suyunu da halka sunmayı planlıyoruz. Narın ve nar suyunun insan sağlığına faydaları oldukça fazladır. Nar, kanser riskini azaltma, bağışıklık sistemini güçlendirme, kalp damar sağlığını destekleme, sindirimi kolaylaştırma ve ağız-diş sağlığını koruma gibi pek çok fayda sunuyor. Bu nedenle herkesin nar tüketmesini öneriyorum. Üretimime devam ettiğim sürece sağlıklı ürünler sunmaya devam edeceğim. Caner narına olan talep artarak devam ediyor; elimizden gelenin en iyisini yaparak talepleri karşılayacağız” şeklinde konuştu.