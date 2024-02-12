Cani baba dehşete düşürdü. Kızını öldürdü, kendini böyle savundu: Günahsız cennete gidecek

Danimarka’da yaşayan 53 yaşındaki Yaşar Temur, 3 yıl önce boşandığı eşi Zübeyde ve 7 yaşındaki kızı Hatice Temur'un izini sürerek Türkiye'ye geldi. Eski eşinin ve kızının kaldığı Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir otele yerleşen Temur, eski eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü.

Olay 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşti. Danimarka’da boşanan çift, Türkiye’de henüz boşanmamıştı.

EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN 1 YIL PLAN YAPTI

İddiaya göre, Yaşar Temur, eşi Zübeyde Temur'un kendisini aldattığını düşündü ve boşanma kararı aldı. Çift boşandı ancak Yaşar Temur durumu kabullenemedi ve 2022 tarihinden beridir eşini öldürmek için çeşitli planlar yapmaya başladı. Savcılığın yaptığı araştırmada, Temur’un, eşini öldürmek için Türkiye’ye gelmesini beklediği ve eşi ve kızının Türkiye’de olduğunu öğrenince de harekete geçtiği belirtildi.

EŞİ VE KIZINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Eski eşinin ve kızının Nevşehir Avanos’ta olduğunu öğrenen Temur, bir süredir takip ettiği eşi ve kızının havuza girdiğini görerek onları takip etti. Eski eşini ve kızını havuzda bıçaklayan Temur, saldırıdan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Otel görevlilerinin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve 7 yaşındaki kızın yaşamını yitirdiğini iletti.

Eski eşi ve kızını öldürdükten sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Yaşar Temur, açıklamaların ardından polise teslim oldu. Temur, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 GÜN BOYUNCA OTELDE KEŞİF YAPTI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda cani koca hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede caninin olay gününden 2 gün önce otele yerleştiği ve keşif yapmaya başladığı, otelin asansör boşluğundan kızı ve eşini takip ederek doğru zamanı beklediği aktarıldı.

Otel öncesinde eski eşinin Kayseri'de yaşayan dayısının yanına gidebileceğini düşündüğü için eski eşinin dayısını arayıp bilgi aldığı da belirtildi.

CİNAYET ALETİNİ KONYA'DA SATIN ALDI

Yaşar Temur’un otele gelmeden önce Konya'dan 160 liraya bıçak aldığı ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede caninin otelde eşini 4 yerinden bıçakladığı tespit edildi. Ayrıca Yaşar Temur'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara da yer verildi.

Kızını dünyada anasız babasız bırakmamak için öldürdüğünü söyleyen Yaşar Temur; "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Bu şerefsizlerin dünyasında ne yapardı? Kimin eline kalırdı? Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Onun bütün vebali günahı benim boynuma. Ben yapmam gerekeni yaptım. Hiç bir pişmanlığım yok" ifadesini kullandı.

İddianamede, Yaşar Temur'un 'Tasarlayarak Alt Soya Karşı Kasten Öldürme' ve 'Eşe Karşı Kasten Öldürme' suçunu işlediği belirtildi ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şahsın ilerleyen günlerde Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde heyet karşısına çıkacağı iletildi.