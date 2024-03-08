Cani güvenlikçinin cezası açıklandı! Annesini ve kardeşini bıçakla katletmişti

Kaynak: DHA
Cani güvenlikçinin cezası açıklandı! Annesini ve kardeşini bıçakla katletmişti
İstanbul Kartal’da güvenlik görevlisi Ahmet Özcan, Kartal’da uyuyan annesi Azime Özcan (66) ile kız kardeşi Yasemin Özcan’ı (43) bıçakla öldüren için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu.

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Özcan, “Annem yatak odasında domuz yağı ve muskalar çıkardı. Sürekli doktorlara ve hocalara gittik. Etraftan sesler duyuyorduk. Ben akıl hastası değilim. Çok perişanım, yalnız kaldım” diye konuştu.

Olay, 23 Ağustos 2021 tarihinde Atalar Mahallesi’nde yaşandı. Güvenlik görevlisi Ahmet Özcan, annesi Azime Özcan ve kardeşi Yasemin Özcan’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanarak tutuklandı ve cezaevine konuldu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Ahmet Özcan cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

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Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın annesini ve kardeşini tasarlayarak yakın akrabaya karşı kasten öldürdüğünü belirtti ve cezalandırılmasını talep etti. Sanık Ahmet Özcan ise mütalaaya karşı savunmasında, “Biz mutlu bir aileydik. Her şeyimizi paylaşırdık. Birbirimize hiç zarar vermezdik. Bunu niye yaptım bilmiyorum. Ailem üzerinde yıllardır bir etki var efendim. Annem yatak odasında domuz yağı ve muskalar çıkardı.

Sürekli doktorlara ve hocalara gittik. Etraftan sesler duyuyorduk. Ben akıl hastası değilim. Çok perişanım, yalnız kaldım. Şimdi kafamda bir sürü ses var. Zaman zaman sesler devam ediyor. İlaç alıyorum. Cezaevinde kardeşimin ilaçlarını kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Mahkeme heyeti, son sözü sorulan sanık Ahmet Özcan’ın “Beni aileme kavuşturun” demesi üzerine kararını açıkladı ve sanık Ahmet Özcan’ı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, şüpheli Ahmet Özcan’ın annesi ve ablasını tasarlayarak yakın akrabaya karşı kasten öldürme suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

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