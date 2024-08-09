Cani koca karısına bomba yutturdu. Polis gördükleri karşısında dehşete düştü

Tayland'ın Mae Hong Son eyaletinde 54 yaşındaki Yon isimli bir adam kıskançlık krizine girince eşini canice katletti. Sarhoş olduğu belirtilen adam karısının boğazına bomba yerleştirerek ölümünü anbean izledi.

Komşuların yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 53 yaşındaki Luen isimli kadının kafası parçalanmış halde buldu. Sarhoş koca ise suçlamaları kabul etmedi.

Tayland'ın bir adamın karısını bomba yutturmak suretiyle katletmesi tüm dünyada gündeme oturdu. Patlama nedeni ile kafası parçalanan ve dişleri odaya saçılan Luen'in eşi suçlamaları reddetti. Yon, uyandığında karısının ölü olduğunda ısrar etti. Sarhoş adam bir davetsiz bir misafirin karısını öldürmüş olabileceğini söyledi.

Çiftin komşuları ise verdikleri ifadelerde Yon'un sarhoşken karısıyla sık sık tartıştığını duyduklarını ve çok kıskanç olduğunu söylediler.