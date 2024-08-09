Cani koca karısına bomba yutturdu. Polis gördükleri karşısında dehşete düştü

Kaynak: Mynet
Cani koca karısına bomba yutturdu. Polis gördükleri karşısında dehşete düştü

Taylan'da kıskanç bir kocanın karısına bomba yutturarak patlatması dünya gündemine oturdu. Olay yerine gelen polisler karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü.

Tayland'ın Mae Hong Son eyaletinde 54 yaşındaki Yon isimli bir adam kıskançlık krizine girince eşini canice katletti. Sarhoş olduğu belirtilen adam karısının boğazına bomba yerleştirerek ölümünü anbean izledi.

Komşuların yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 53 yaşındaki Luen isimli kadının kafası parçalanmış halde buldu. Sarhoş koca ise suçlamaları kabul etmedi.

Tayland'ın bir adamın karısını bomba yutturmak suretiyle katletmesi tüm dünyada gündeme oturdu. Patlama nedeni ile kafası parçalanan ve dişleri odaya saçılan Luen'in eşi suçlamaları reddetti. Yon, uyandığında karısının ölü olduğunda ısrar etti. Sarhoş adam bir davetsiz bir misafirin karısını öldürmüş olabileceğini söyledi.

Çiftin komşuları ise verdikleri ifadelerde Yon'un sarhoşken karısıyla sık sık tartıştığını duyduklarını ve çok kıskanç olduğunu söylediler.

İlgili Haberler
İki sektör devine halka arz onayı çıktı
Otomotiv devi limanı yaktı. Fiyatıyla piyasayı solladı
Ebrar Karakurt İlkin Aydın'a öyle bir şey yaptı ki. Sosyal medyada viral oldu
Netanyahu'dan flaş iddia: '7 Ekim'den bu yana 15 bin Hamas üyesi öldü'
Şahan Gökbakar Roblox'un kapatılmasıyla dalga geçti. Twitter'ı da mı kapatsak?
Çete üyelerinden 3 hakime rüşvet iddiası. İlk duruşmada tahliye edilip kayıplara karıştılar
Son Haberler
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı Yerel Haberler
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı
Türk uzay şirketinden dev hamle. Milyon dolarlık anlaşma imzalandı Ekonomi
Türk uzay şirketinden dev hamle. Milyon dolarlık anlaşma imzalandı
Milli Emlak duyurdu. Türkiye genelinde KDV'den muaf arsa satışı başladı Ekonomi
Milli Emlak duyurdu. Türkiye genelinde KDV'den muaf arsa satışı başladı
İki sektör devine halka arz onayı çıktı Ekonomi
İki sektör devine halka arz onayı çıktı
Turkcell'den dev tasfiye kararı Ekonomi
Turkcell'den dev tasfiye kararı
Bakan Ersoy'dan 'Instagram' açıklaması! Erişim engeli kaldırılacak mı? Gündem
Bakan Ersoy'dan 'Instagram' açıklaması! Erişim engeli kaldırılacak mı?
Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak Ekonomi
Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak