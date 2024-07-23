Cani kocadan kan donduran ifade! Eşini boynundan ve ayaklarından bağlayıp darbetmişti

Köyceğiz Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden 19 Temmuz'da gelen ihbarla harekete geçti. Adrese giden ekipler, M.B.'yi (71) evin salonunda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış ve darbedilmiş halde buldu. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen M.B., eşinden şikayetçi oldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla S.B. (50) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

“ÇİNGENE’ DİYEREK HAKARET ETTİ”

S.B.'nin savcılık ifadesinde, evdeyken eşi M.B.'nin ilaçlarını sakladığını belirterek, "İlaçlarımı vermesini istedim. 'Çingene' diyerek hakaret etti ve ilaçlarımı vermemekte direndi. Bunun üzerine sinirlendim. M.B.'nin yüzüne üç defa tokat attım. Evin alt katında bulunan salon bölümündeki kanepenin üzerine oturtup içindeki ip ve kabloları birleştirerek boynundan ve ayaklarından bağladım.

“SİGARA İZMARİTİNİ ÖNÜNE ATARAK İZLEDİM”

İpleri kaçmaması için bir kısmını para kasasına, diğer kısmını ise üst kat merdivenlerine bağladım. 'Çingene' demesi beni çok sinirlendirmişti. Onu bağladıktan sonra karşısına geçip sigara içerek acı çekmesini izledim. Yemek ve su istedi, vermedim. Sigara istedi, sigara da vermeyip içtiğim sigaranın izmaritini önüne atarak izledim." dedi.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Eşini bağladıktan yarım saat sonra evden ayrıldığını dile getiren S.B., "Geri döndüğümde jandarma personeli evimin önüne gelmişti. Ben balkondayken telefonundaki uygulama ile kolluk kuvvetlerinden yardım istemiş. Yapmış olduğum eylemlerden dolayı pişman değilim. M.B.'ye 'Seni öldüreceğim' diyerek herhangi bir tehditte bulunmadım. Üzerime atılı 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yaralama' suçlarını kabul ediyorum. Eşim M.B.'nin beni çok bunaltması ve sinirlendirmesi sebebiyle olay yaşanmıştır. Bu nedenle pişman değilim." diye konuştu.