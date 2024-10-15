Canıyla tehdit edilen Esra Erol sessizliğini bozdu! “Uğraşmaya devam edeceğim"

Geçtiğimiz aylarda Esra Erol'da programına katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını söylemişti. Fatma Hanım, sahte mehdi Mustafa Çabuk'un bir otelde harem kurduğunu belirtmişti. Öte yandan Çabuk'un Çanakkale'deki bir otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu da iddia edilmişti.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Sahte mehdi Mustafa daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığı ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ortaya çıkmıştı. Sahte mehdi Mustafa Çabuk' 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınıp tutuklandı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Mustafa Çabuk'un Hasan isimli müridi Esra Erol’a tehdit içeren ses kayıtları gönderdi. Sahte mehdinin, sahte müridi "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" ifadeleriyle Esra Erol’a tehditler savurdu.

Sahte mehdinin müridinden Esra Erol'a tehdit! Ses kayıtları korkuttu

ESRA EROL'DAN AÇIKLAMA

Canıyla tehdit edilen Esra Erol ise, "İnanın bu programda ne yaptığımı, neler yapabileceğimi biliyorum. Geçtiğimiz hafta sözde 'Hilafeti Muhammedi' üyelerinden bir tehdit aldım. Aynen tehditte şunu söylüyor, 'Uğraşma, benim canımla uğraşma. Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni parça parça eder aşağı atılırsın, uğraşma' diyor. Uğraşıyorum da uğraşmaya devam edeceğim. O süreden beri eli kulağında bekliyorduk. Bu ülkede suç işleyen kişiler varsa o suçların gerekli cezayı alması için mücadele eden emniyet ekiplerimiz var savcılarımız var. Çanakkale emniyetine ve savcılığına teşekkür ediyorum" şeklinde bir açıklama yaparak hodri meydan dedi.