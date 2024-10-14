Sahte mehdinin müridinden Esra Erol'a tehdit! Ses kayıtları korkuttu

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Sahte mehdinin müridinden Esra Erol'a tehdit! Ses kayıtları korkuttu

Esra Erol'un ortaya çıkardığı sahte mehdi Mustafa Çabuk tutuklandı. Tutuklanan mehdinin müridi Hasan, Esra Erol'a tehdit mesajı gönderdi. Erol da kendisine gönderilen o ses kaydını yayınladı.

Esra Erol'da programına katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını ve bu kişinin bir termal otelde bir harem kurduğunu söylemişti.

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300 KİŞİYİ ZORLA TUTTU İDDİASI

Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk'un ise Çanakkale'de bulunan bir otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu ileri sürülmüştü.

Sahte mehdi hakkında pek çok ihbar gelirken, Çabuk'un daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığı ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilmişti.

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KENDİLERİNİ DEPREMZEDE OLARAK GÖSTERMİŞ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan termal evleri 2 yıllığına kiraladığı ortaya çıkmıştı.

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GÖZALTINA ALINMIŞ, TUTUKLANMIŞTI

Mustafa Çabuk, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçları'yla düzenlenen operasyonda sabaha karşı 15 müridiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Esra Erol da bu haberi canlı yayında duyurmuştu.

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SAHTE MEHDİNİN MÜRİDİNDEN TEHDİT!

Sahte mehdi ve müridlerinin tutuklanmasının ardından Esra Erol'a tehdit mesajları atıldı. Mustafa Çabuk'un Hasan isimli müridi ses kaydı gönderdi. Esra Erol da bu ses kaydını sosyal medya hesabında paylaştı. Tehdit içeren kayıtta Hasan isimli mürid Erol'a "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" ifadelerini kullanarak tehdit etti.

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