Çankırı Kültür Evi açıldı

Çankırı Belediyesi, Karataş Mahallesi Su Deposu Caddesi’nde bulunan tarihi bir konakta kentin geçmişine ait izleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla Çankırı Kültür Evi’ni açtı.

3 BİN 700 EŞYA SERGİLENİYOR

Bu kültür evi, genç ve yaşlı birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Çankırılı kadınların katkısıyla oluşturulan evde gelin odası, sünnet odası gibi bölümler yanı sıra tekstil malzemeleri, mutfak eşyaları ve salon takımları gibi yaklaşık 3 bin 700 eşya sergileniyor.

KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ

Bu malzemeler, yaklaşık 100-120 yıl öncesine ait ve kültür evi, gençlere geçmiş hakkında bilgi verirken yaşlılara da eski anılarını hatırlatıyor. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kültür evinin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

FARKLI BİR DESTİNASYON SUNUYOR

Geçmişte yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla böyle bir yer açtıklarını belirten Esen, “Yaklaşık 3 bin 700 eser, malzeme ve eşya var. Gelinliklerden halılara kadar dekoratif eşyalar, örtüler ve daha fazlası, geçmişi yansıtan bu malzemeleri içeriyor. İnsanlar bu eşyalara baktığında gençliklerini, çocukluklarını hatırlıyor. Gelecek nesillere bu mirası aktarmak çok önemli. Ayrıca, dışarıdan gelen misafirlerimize de farklı bir destinasyon sunmuş olduk.” dedi.

GEÇMİŞTE YOLCULUĞA ÇIKARIYOR

Esen, projenin gerçekleşeceğini duyan kadınların kültür evinin oluşumuna büyük katkı sunduğunu vurgulayarak, yüz yılı aşkın süredir kullanılan eşyaların insanları geçmişte bir yolculuğa çıkardığını belirtti. Ziyaretçilerden Derya Kıvrak da Çankırı Kültür Evi’ne ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini dile getirdi.