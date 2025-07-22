Çankırı’da et hırsızlığı! Hırsızlar tanıdık çıktı

Kaynak: İHA
Çankırı’da et hırsızlığı! Hırsızlar tanıdık çıktı

Çankırı’da zincir marketlerin et çalınıyor ihbarı üzerine araştırma yapın polis, yaptığı çalışmada bir baba ile oğlunu gözaltına aldı. Kamera görüntüleri üzerine yapılan çalışmada baba ve oğlu adli mercilere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Temmuz 2025 tarihinde Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan müracaat sonrası başlatılan tahkikat çerçevesinde, Buğdaypazarı Mahallesi Somaki Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir zincir markette farklı tarihlerde çok sayıda et ürününün çalındığı belirlendi.
İşyerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, şüphelilerin kentte lokanta işleten Ü.T. (45) ve oğlu M.T. (17) olduğu tespit edildi. Şahısların birçok kez iş yerinden et aldığı, ancak büyük kısmının ücretini ödemeden ayrıldıkları tespit edildi.
Ayrıca, lokantada çalışan A.T.’nin (51) de hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilerek şüpheliler arasına dahil edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli, adli işlemler için Çankırı Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından A.T., ifadesinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, baba Ü.T. ve oğlu M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ü.T., Bolu Gerede Ceza İnfaz Kurumu’na; M.T. ise Samsun Çocuk Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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