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Çankırı'da kar yağışı etkili oldu

Çankırı'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. 

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 17:58
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Çankırı'da kar yağışı

Çankırı'da kar yağışı etkili oldu
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İHA'nın haberine göre, Çankırı'nın yüksek kesimleri, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Meteoroloji'nin hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Çankırı’da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Şehrin kuzey kesiminde etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler ise yollarda hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Ilgaz ilçesinde ara ara devam eden kar yağışının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kar yağışına karşı önlem alan Karayolları ekipleri ise tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, Mart ayının sonunda yağan karın kuraklığın azalmasına katkı sağlayacağı için sevindirici olduğunu söyledi.

 

 

 

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