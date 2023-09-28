Çankırı’da orman yangını 2 gün sürmüştü: Söndürüldü

Olay, 26 Ağustos'ta Çankırı’nın Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır köyü yakınlarında meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgar, kuru otlar ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede tüm alana yayıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk gün kontrol altına alına alınan yangın, dün rüzgarın etkisi ile tekrar alevlendi.

Gece saatlerine kadar devam eden çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Sabah saatlerinde söndürülen yangın için ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.