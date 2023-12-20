Çankırı'da tüyler ürperten vahşet: Babasını öldürüp sobada yaktı

Kaynak: AA
Çankırı'da tüyler ürperten vahşet: Babasını öldürüp sobada yaktı
Çankırı'da babasını öldürüp, parçaladığı cesedi sobada yaktığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Çankırı'da Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan 40 yaşındaki İ.D. ile babası 68 yaşındaki babası Hasan D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 gün önce tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D., babasını bıçakla öldürdü. Daha sonrasında ise babasının cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalıştı.

Hasan D'den bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polisin evde yaptığı aramada, sobada Hasan D.’ye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu.

Olayla ilgili ifadesi alınan İ.D., babasını öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan İ.D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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