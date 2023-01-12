﻿Zehir tacirlerine operasyon

İHA’nın haberine göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar çerçevesinde 3 şahsın evinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 231 adet sentetik hap, 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.