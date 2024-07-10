Cankurtaran karada öldü

Kaynak: İHA
Cankurtaran karada öldü

Antalya'da arkadaşından ödünç aldığı otomobil ile hatalı sollama yapan sürücü önce karşı yönden gelen tur otobüsüne, ardından solladığı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Ön camdan fırlayan cankurtaranlık yapan sürücü hayatını kaybetti.

Sorgun'dan Side'ye arkadaşından ödünç aldığı seyir halindeki 28 yaşındaki Batuhan Aytar bir ara İbrahim K.'nın kullandığı 34 HUZ 467 plakalı tur minibüsünü solladı. Cankurtaran olarak görev yapan sürücü Aytar, direksiyon hakimiyetini kaybedince içerisinde Alman turistlerin bulunduğu tur otobüsünün sol ön kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve geldiği yöne dönün araç virajda solladığı 34 HUZ 467 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Aracın ön camından fırlayarak minibüse çarpan araç sürücüsü Batuhan Aytar olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler Aytar'ın cansız bedenini Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Öte yandan, Aytar'ın kaza yaptığı aracı bir arkadaşından ödünç aldığı ve olay yerine 1 kilometre mesafede bulunan cankurtaran olarak görev yaptığı otele gittiği öğrenildi.

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