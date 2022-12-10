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  • Kerem Ökten arka arkaya tweetler atmaya başladı. Çanlar kimin için çalıyor açıkladı

Kerem Ökten arka arkaya tweetler atmaya başladı. Çanlar kimin için çalıyor açıkladı

Meteoroloji kahini Kerem Ökten, Ege sahillerini kuvvetli bir fırtınanın vurabileceğini ve okulların tatil edilebileceğini yazdı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 15:22
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Çanlar kimin için çalıyor açıkladı. Kerem Ökten arka arkaya tweetler atmaya başladı

Kerem Ökten arka arkaya tweetler atmaya başladı. Çanlar kimin için çalıyor açıkladı
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Meteoroloji kahini Kerem Ökten, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Antalya illerinin yağışa doyacağını söyledi. Ökten, Antalya'da sel riski olduğunu söyleyerek bölgede yaşayanları uyardı.

Ayrıca Kerem Ökten, "Gökçeada ve Bozcaada'ya kesinlikle seyahat edilmemeli. Kıyıya demirli tekneler için de tedbir alınmalı..." ifadelerini kullandı.

Kerem Ökten’in açıklamaları şöyle:

"Dikkat! Bugün batı bölgelerde hızlanacak lodos, bu akşamdan itibaren Ege'de kuvvetlendikten sonra giderek etki alanını artıracak ve Yarın (Pazar) sabah Marmara ve Kıyı Ege'de tehlikeli boyutta esecek. Bu fırtına geçen aykinden daha kuvvetli. Bazı okullar tatil olabilir...

Çok aktif bir döneme giriyoruz. Hava sevdalıları ile keyifli bir takip yapacağız. Durgun havalar sona eriyor. Bol yağışlı bir dönem geliyor. Hazır mısınız?

Çanakkale'de yarın tehlikeli bir rüzgar var. Yer yer 100 km hızı geçecek. Çanakkaleliler tedbirli olmalı...

Kıyı Ege ve Batı Akdeniz tıpkı 15 gün önceki gibi bir döneme giriyor. Yağışlar peşi sıra gelecek ve bol yağış alacak. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Antalya yağışa doyacak. Antalya'da sel riski de var. O yüzden tedbirli olunmalı...

Gökçeada ve Bozcaada'ya kesinlikle seyahat edilmemeli. Kıyıya demirli tekneler için de tedbir alınmalı..."

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