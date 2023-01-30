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Pakistan'da canlı bomba camide kendini patlattı. Namazdaki 32 kişi öldü

Pakistan'ın Peşaver şehrindeki bir camide namaz kılan cemaatin arasına giren saldırganın kendisini patlatması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 15'i ağır 147 kişi yaralandı. Türk Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 15:10
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Canlı bomba camide kendini patlattı

Pakistan'da canlı bomba camide kendini patlattı. Namazdaki 32 kişi öldü
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İHA ve TRT'nin haberlerine göre, Pakistan'ın Peşaver şehrinde bulunan bir camide düzenlenen intihar saldırısında 32 kişi hayatını kaybetti, 15'i ağır 147 kişi yaralandı.

Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Mohammad Asim tarafından yapılan açıklamada, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin de yaralandığını doğruladı. Yaralılar arasındaki en az 10 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Asim, halka kan bağışı yapma çağrısında bulundu.

Öte yandan, görgü tanıkları, patlamanın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

Polis Sikandar Khan patlamanın şiddetiyle caminin bazı bölümlerinde çökme meydana geldiğini söyledi. Khan, enkaz altında kalan kişiler için arama çalışması başlatıldığını belirtti.

Öte yandan, patlamanın ardından eyalet sağlık yetkilileri tarafından şehir genelinde acil durum ilan edildi.

TÜRKİYE KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Peşaver kentinde camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi.

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı.

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.

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Meraklı Melahat
30.01.2023 15:58
Ölen de öldüren de müslüman mı?  
 
Vatandaş
30.01.2023 15:57
Allah rahmet eylesin hayatını kaybedenlere, yaralılara acil şifalar. Lanet olsun cana kıyanlara  
 
vatandaş
30.01.2023 15:38
allahın evinde bomba patlatmakda neyin nesi bu çok vahim bir durum  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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