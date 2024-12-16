Canlı yayın yaparken kaza yaptı: 10 metreden yuvarlandı

Kaza, önceki akşam kırsal Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ömür Narin, otomobiliyle giderken cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın açtı.

Sisli havada bir süre sonra Narin'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 10 metreden yuvarlandı. Narin, canlı yayında izleyenlerden yardım istedi.

Yayını izleyen yakınlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ömür Narin, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Narin, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömür Narin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.