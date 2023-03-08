Canlı yayında Allah'a şirk koştu. 'Cehennemin yüzde yetmişi kadınlardan oluşacak' dedi. Onu dinleyen genç verdiği cevapla mosmor etti

Benvaliniz adlı Instagram kullanıcısının 1 yıl önce canlı yayına aldığı tarikatçı adamın konuşması 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yine gündem oldu.

Instagram'da canlı yayına konuk olan bir tarikatçı "Tabii kesinlikle yüzde yüz. Zaten cehennemin bir çoğunluğunu yüzde 70'ini kadınlar dolduracak. Allah kendilerinden muhafaza eylesin" dedi.

Bu açıklamanın üzerine Benvaliniz adlı kullanıcı "Hocam ben o zaman inşallah oraya giderim ya.. " dedikten sonra gülüp oynamaya başladı.

instagram kullanıcısının verdiği cevap önce tarikatçıyı şoka soktu. Sonra gencin güldükten sonra dans etmesi tarikatçı hocanın da tebessüm etmesini sağladı.

Sosyal medya kullanıcıları ise tarikatçı adamı adeta yaylım ateşine tutarak "Bu adam Allah'a şirk koştu. Cehennemin yüzde 70'i kadınlardan oluşacak dedi. İnsana sorarlar "Sen nereden biliyorsun kime ne ceza verileceğini" diye. Bu insanları dini işlerine geldiğini gibi kullanıyorlar" diyerek tepkilerini ortaya koydu.