Canlı yayında anket gerilimi. Sunucu ne yapacağını şaşırdı

Haberglobal canlı yayınında Siyasal İletişimci Ferhat Murat ile Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici arasında anket konusunda gerginlik çıktı.

Canlı yayında anket gerilimi. Sunucu ne yapacağını şaşırdı

Editör: Erhan Songür

Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan yüzde 52.18 oy alırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.82 oranında oy aldı.

Anket şirketlerinin birçoğu çuvalladı. Şirketler kamuoyu araştırmalarında büyük oranda yanıldılar.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona ererken, seçimin kaybedenlerinden biri de anket şirketleri oldu; birçoğu, tahminlerinde büyük oranda yanıldı. Bunun nedenlerinin tartışıldığı canlı yayına ise iki isim arasındaki tartışma damga vurdu.

uoiujkl.jpg

Haber Global canlı yayınında anketlerin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunulurken bir anda gerginlik çıktı.

Programın konukları Siyasal İletişimci Ferhat Murat ile Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici sert ifadeler kullandı. İki taraf da birbirini sahtekarlık ve yalancılıkla suçladı.

Programın moderatörü Saynur Tezel araya girse de tartışma sürdü.

İki isim arasında geçen diyalog şöyle:

Murat Gezici: "Kendisi iletişim mühendisliğine soyunmaya çalışan birisidir."

Ferhat Murat: "Seyircilerimiz Twitter adresine girsinler baksınlar."

Murat Gezici: "Böyle bir şey olabilir mi? Nezaketsiz, saygısız."

Ferhat Murat: "İkisinde de yanılmışsın bizi yalancılıkla suçluyorsun. Benim içinde olduğum araştırma şirketi ilk turda ,ikinci turda doğru bildi.

İkisinde de çakmışsın, bizi burada yalancılıkla itham ediyorsun. Yalan mı bu veriler? Halkı manipule eden sizin gibiler yüzünden, muhalefet seçmeni depresyon içerisinde. Sizin yüzünüzden. Kazanacağız zannettiler. Bizi yalancılıkla suçlayacak insan varsa en son kişi sensin."

Murat Gezici: "Sen yalancılığın ötesinde sahtekarlık yapan bir adamsın. Ne kaba bir insansın."

Ferhat Murat: "Bu senin ilk vukatın değil canlı yayında."

Murat Gezici: "Allah'ın adını verdim sus bir dakika"

Ferhat Murat: "Bir daha yalancı derse daha ağır konuşacağım. Terbiyesizlik yapma. Sahtekarın kim olduğunu göstereceğim ben"

İlgili Haberler
Hangisi bildi hangisi yanıldı? İşte anket firmalarının seçim tahminleri
İki anket şirketi seçim yasaklarına uymayıp anket paylaştı
İki anket şirketi seçim yasaklarına uymayıp anket paylaştı
Yarınki seçimin sonucunu veren son anket yayımlandı. Sonuç sosyal medyada patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
Anket şirketleri baltayı taşa vurdu
Öne Çıkanlar
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Son Haberler
Bilirubin nedir Sağlık
Bilirubin nedir
Galatasaraylı ünlülerin şampiyonluk coşkusu Magazin
Galatasaraylı ünlülerin şampiyonluk coşkusu
Anne babalar o kitaplara dikkat Sağlık
Anne babalar o kitaplara dikkat
Beth root bitkisi nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Beth root bitkisi nelere iyi gelir
Bebeğinizin sağlıklı olduğunu nasıl anlarsınız Sağlık
Bebeğinizin sağlıklı olduğunu nasıl anlarsınız
Kanada'daki orman yangınlarında 16 bin kişi tahliye edildi Dünya
Kanada'daki orman yangınlarında 16 bin kişi tahliye edildi