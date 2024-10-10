Canlı yayında burnu kanamıştı! Cem Öğretir'in eşinden ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Canlı yayında burnu kanamıştı! Cem Öğretir'in eşinden ilk açıklama

Esra Erol kendi programının sonunda ATV Ana Haber'e bağlanıyor ve Cem Öğretir'den günün haber başlıklarını öğreniyordu. Dün akşamki canlı yayında Öğretir haber başlıklarını açıklarken bir anda burnu kanadı.

Canlı yayındaki o anlar büyük bir paniğe neden oldu, Bir anda burnu kanayan Cem Öğretir, Ana Haber bültenini de sunamadı. Öğretir'in eşi Seda Öğreter ünlü sunucunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

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CANLI YAYINDA BİR ANDA BURNU KANADI

Ünlü spiker Cem Öğretir canlı yayın sırasında Esra Erol’a haber başlıklarını aktarırken bir anda burnu kanadı. Bu rahatsızlığından dolayı haber sunamayan Cem Öğretir’in yerine Özlem Aktay çıktı. Aktay "Cem Öğretir küçük bir rahatsızlık geçirdiği için yayında değil ama durumu gayet iyi" açıklamasını yaptı.

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Ünlü sunucunun sağlık durumu merak edilirken eşi Seda Öğretir'den beklenen açıklama geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Seda Öğretir şu açıklamayı yaptı;

Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi! Esra Erol'un paniği ekrana yansıdıCem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi! Esra Erol'un paniği ekrana yansıdı

EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

''Cem iyi… Sabaha kadar hastanedeydik. Eve geldik. Beyin kanamasından şüphelenildi. Ama çok şükür beyin tomografisi temiz çıktı ve doktorlar o ihtimali eledi. İki alternatif üzerinde duruyorlar şimdi, ya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet ya da ani bir tansiyon yükselmesine bağlı atak…

Gece boyunca inatçı burun kanaması hiç durmadı. Çok büyük bir tampon kullanıldı. Sabah kanaması durmuştu, tansiyonu çok iyiydi. Sonuçlar takip edilecek ve tansiyonla ilgili bir sorun tespit edilirse bundan sonrası için bir kardiyologla yola devam edip gerek görülürse tansiyon ilacı kullanacak. 25 yıldır Cem’i tanıyorum ilk kez burnunun kanadığını görüyorum. Zaten Cem de canlı yayında da burnunun aktığını sanmış. Merak eden herkese çok teşekkür ederim...''

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