Canlı yayında emeklilere çifte zam müjdesi. İktidarın planı ortaya çıktı

Emeklilerin maaş ve ikramiye zammı beklentisi, seçim öncesi hükümetin gündeminde. Cem Küçük’ün sunduğu programda, TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, hükümetin emeklilere yönelik yeni bir zam paketi hazırladığını söyledi.

Yaprak Hırka Yıldız, “Hükümet, 31 Mart seçimlerinde emeklilerin desteğini almak için ek zam ve bayram ikramiyelerinde artış yapmayı planlıyor” dedi. Yıldız, emekli maaşlarının 1 Nisan’da tekrar artırılacağını ve bayram ikramiyelerinin de 5 bin liraya çıkarılacağını iddia etti.

Yıldız, ayrıca EYT’lilerin de Ramazan Bayramı ikramiyelerinden yararlanabileceklerini, ancak bunun için 31 Mart 2024 tarihine kadar başvurmaları gerektiğini açıkladı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise 15 Haziran’a kadar ödeneceğini ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşlarına peş peşe yaptığı zamlar, kira ve market fiyatlarının artmasıyla birlikte yetersiz kaldı. Emekliler, maaşlarının daha fazla artırılmasını ve ikramiyelerinin yükseltilmesini talep ediyor. Hükümetin, bu taleplere nasıl cevap vereceği merak ediliyor.