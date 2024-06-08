Canlı yayında eniştesini bıçakladı. 'Cesareti olmayan izlemesin'

Kan donduran olay Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi.

Özgür U., sosyal medya hesabından canlı yayın açarak evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösterdi.

“Cesareti olmayan izlemesin" diyen Özgür U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yaptı.

Annesi bıçakları görüp almaya çalışsa da yetersiz kaldı. "İkisi buraya gelecek" diyerek küfürler eden Ögür U., eniştesi Ertuğrul D.'yi görünce yanına koştu.

Görüntüden kaybolan Özgür U., daha sonra yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı.

Şahsın, eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olay sosyal medyanın gündemine oturdu.