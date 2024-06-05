Canlı yayında hırsızlık şoku. Çalıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Canlı yayında hırsızlık şoku. Çalıp kaçtı

Yunanistan merkezli SKAİ TV’nin canlı yayın yaptığı esnada, bir kişinin denize girmek isteyen yaşlı bir kadının kolyesini çaldığı anlar ekranlara yansıdı.

Yunanistan merkezli SKAİ TV’nin yaptığı canlı yayın programında, plajda bir hırsızlık vakası yaşandı. Attika’da bulunan bir plajda bir şahıs, denize girmek isteyen yaşlı bir kadının haç kolyesini çalarken ekranlara yansıdı.

kapak-111336.jpg

Canlı yayındaki muhabir, ilk başta şaşkınlıkla arkasını dönerek ne olduğunu anlamaya çalışırken mağdur Angeliki isimli kadın, SKAİ TV’ye konuştu ve “Kanada'dan gelen çocuklarım ve torunlarım beni televizyonda görmüşler. Haçı değil ama çantayı kapmalarını bekliyordum” açıklamasında bulundu.

Hırsızın bulunması durumunda, haçı bir yere bağışlayacağını belirten Angeliki, “Serinlemek için denize giderken kocam, benden daha önce gitmişti, denize girecektim ve o sırada (hırsız) haçı benden çekti. Onu görmedim, denize bakıyordum” ifadelerini kaydetti.

ekran-goruntusu-2024-06-05-120142.png

“Şoktaydım, insanlardan yardım isteyecek zamanım olmadı, ne diyebilirim ki. Bu daha önce hiç başıma gelmemişti. 78 yaşındayım ve hiç başıma gelmemişti” ifadelerini kullanan Angeliki, haç kolyesinin 65 yıllık olduğunu, çok pahalı ve kendisi için manevi bir değere sahip olduğunu aktardı.

ekran-goruntusu-2024-06-05-120747.png

Son Haberler
Sınava kopya düzeneğiyle girmeye çalışırken yakalandılar Gündem
Sınava kopya düzeneğiyle girmeye çalışırken yakalandılar
Volkan Demirel Mourinho'dan nasıl kaçtığını açıkladı Spor
Volkan Demirel Mourinho'dan nasıl kaçtığını açıkladı
Türkler akın akın oraya gidiyor. Fiyatlar Türkiye’den daha ucuz Gündem
Türkler akın akın oraya gidiyor. Fiyatlar Türkiye’den daha ucuz
TRT’deki kırmızılı kadının Amerikalı kocası AKP sevdalısı çıktı Gündem
TRT’deki kırmızılı kadının Amerikalı kocası AKP sevdalısı çıktı
Samsung bu 3 cihazın fişini çekti Teknoloji
Samsung bu 3 cihazın fişini çekti
Bir ilde ulaşıma yüzde 37 zam Ekonomi
Bir ilde ulaşıma yüzde 37 zam