Canlı yayında hırsızlık şoku. Çalıp kaçtı

Yunanistan merkezli SKAİ TV’nin yaptığı canlı yayın programında, plajda bir hırsızlık vakası yaşandı. Attika’da bulunan bir plajda bir şahıs, denize girmek isteyen yaşlı bir kadının haç kolyesini çalarken ekranlara yansıdı.

Canlı yayındaki muhabir, ilk başta şaşkınlıkla arkasını dönerek ne olduğunu anlamaya çalışırken mağdur Angeliki isimli kadın, SKAİ TV’ye konuştu ve “Kanada'dan gelen çocuklarım ve torunlarım beni televizyonda görmüşler. Haçı değil ama çantayı kapmalarını bekliyordum” açıklamasında bulundu.

Hırsızın bulunması durumunda, haçı bir yere bağışlayacağını belirten Angeliki, “Serinlemek için denize giderken kocam, benden daha önce gitmişti, denize girecektim ve o sırada (hırsız) haçı benden çekti. Onu görmedim, denize bakıyordum” ifadelerini kaydetti.

“Şoktaydım, insanlardan yardım isteyecek zamanım olmadı, ne diyebilirim ki. Bu daha önce hiç başıma gelmemişti. 78 yaşındayım ve hiç başıma gelmemişti” ifadelerini kullanan Angeliki, haç kolyesinin 65 yıllık olduğunu, çok pahalı ve kendisi için manevi bir değere sahip olduğunu aktardı.