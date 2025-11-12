İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklanan Murat Ongun, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın hedefi oldu.



’HAPİSTEN CESEDİ ÇIKARSA DA ŞAŞIRMAM’

Kütahyalı, canlı yayında yaptığı konuşmada akıllara durgunluk veren şu ifadeleri kullandı:



"Murat Ongun ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam. Thodex'in sahibi çocuk öldü gitti. 'Aaa Murat Ongun içeride kendini asmış' derlerse, şaşırmam."

Kütahyalı'nın yayında kullandığı bu ifadeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından"açık bir tehdit" ve "yargı sürecine müdahale girişimi" olarak değerlendirildi.