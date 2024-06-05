Canlı yayında kızına dayak attı. Zahide Yetiş şoka girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Canlı yayında kızına dayak attı. Zahide Yetiş şoka girdi

Zahide Yetiş’in programına çıkan bir baba canlı yayında kızı dövdü.

Gündüz kuşağında yayımlanan kadın programlarında yine skandal yaşandı. Korkunç olay bu kez Zahide Yetiş’in programında yaşandı.

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Bir süredir programa çıkan Zeynep adındaki kızının kendinden yaşça büyük Hacı İbrahim isimli adamla zorla tutulduğunu söyleyerek yardım isteyen Yusuf isimli baba milyonlarca kişinin önünde çocuğuna dayak attı.

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Canlı yayında gerçekleşen bu korkunç saldırıda sunucu Zahide Yetiş de zor anlar yaşadı. Kamera hemen başka bir tarafa yönelirken, usta sunucu dayakçı babayı hemen stüdyodan çıkardı.

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“Sizi burada istemiyorum” diyerek isyan eden Yetiş, yayına devam etti.

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