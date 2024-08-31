Canlı yayında olduğunu unutan eski futbolcu yanındakinden uyuşturucu istedi

Bir dönem Manchester City ve Barcelona formalarını giydikten sonra ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle futbol hayatını sonlandıran Sergio Agüero’nun canlı yayında söyledikleri şok etkisi yarattı.

Bir platform üzerinden İnternet fenomeni Adin Ross ile birlikte canlı yayın yapan Agüero bir anlığına canlı yayında olduğunu unutup Ross’a “K...n yok mu?” dedi.

Canlı yayında gelen soru üzerine şaşıran Adin Ross “Tabii ki yok.” yanıtını vererek konuyu kapatmak istedi.

Arjantinli eski futbolcu ise bir süre daha canlı yayında olduğunun farkına varamadı. Birkaç saniye sonra olayın farkına varan Agüero aynı soru kendisine yöneltilince hayır diyerek gülmeye başladı.