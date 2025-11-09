TGRT’de yayınlanan Medya Kritik programında canlı yayında Nagehan Alçı ve Fuat Uğur arasında siyasi değerlendirmeler yapılırken sert bir tartışma çıktı. Karşılıklı sözlerin kesildiği programda sesler yükseldi.

Nagehan Alçı, “Gürsel Tekin'in avukatı olacaksan buyur alan değiştir” sözleriyle Fuat Uğur’a tepki gösterdi. Uğur, Alçı'nın çıkışını 'iftira' olarak değerlendirerek “Sen de İmamoğlu’nun ve Özgür Özel’in avukatı olacaksan buyur savun” karşılığını verdi.

Tartışmanın devamında Alçı'nın, “Ben AK Parti’nin avukatlığını yapıyorum” çıkışı dikkat çekti.