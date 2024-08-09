Canlı yayında rezalet! Lig maçı telefondan yayınlandı

Trendyol 1. Lig'de sezonun açılış maçında Sakaryaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Bugün saat 21.00'de başlayan maçta canlı yayın rezaleti yaşandı.

YAYIN CEP TELEFONU İLE ÇEKİLDİ

21.00'deki maç beIN Sports 2 ekranlarına bir kaç dakika gecikmeli olarak gelirken, maçı izlemek izleyen futbolseverler mücadelenin cep telefonu ile çekildiğini fark etti.

Ayrıca görüntü kalitesinin oldukça kötü olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

TRT, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Fransa ile İspanya arasında yapılan final maçını canlı olarak yayınladı.

Maç uzatmalara gidince Sakaryaspor-Keçiörengücü maçı yayınlanmadı.

Özellikle Sakaryaspor taraftarı, takımının maçını düzgün izleyemediği için büyük tepki gösterdi.

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar: