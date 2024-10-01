Canlı yayında rezillik! Serenay Sarıkaya'nın göğüsleri hakkında iğrenç sohbet

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Söylemezsem Olmaz ekibi, Diyarbakır’da kaybolan daha sonra cansız bedenine ulaşılan Narin için çığlık atmalarıyla dikkat çekmişlerdi. Geçtiğimiz günde Kadir Ezildi’nin nişanlısının türbansız halini ifşa etmişlerdi. Bu sefer de güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın göğüslerine dair yaptıkları yorumlarla dikkat çektiler.

SÖZLERİ MİDE BULANDIRDI

Söylemezsem Olmaz yorumcularından Bilal Özcan sözleriyle "Göğüsleri filan nasıl derli toplu görüyoruz, Kore'deki sunumunu hatırlasanıza, neydi göğsün biri sola bakıyordu biri sağa bakıyordu. Burada hiç silikon olduğu bile anlaşılmıyor" sözleriyle tepki çekti.

"REZİLLİK"

Özcan daha sonra ise "Yengeç demek meme demek diye bir söz okudum bir astrologtan. Yengeç kadını olduğu için göğüslerinin görünümüne önem veriyor. Estetiksiz 2010 yılındaki hali farklı. Merak ettim bir uzman arkadaşa danıştım. 320 cc imiş kullanılan silikon Serenay Sarıkaya'nın 320 cc olması gereken protez yerine 375 cc takılmış. Bilerek isteyerek yapmış" ifadelerini kullandı.

Yorumcunun sözleri sırasında Pınar Eliçe'nin kahkaha atması da dikkat çekti. Bu anları görenlerden tepkiler gecikmedi. Bu anlara "Ne kadar saçmaladınız", "Oradaki kadınlar da hiç utanmıyor", "Ne rezillik", "Miden bulandı" yorumları geldi.