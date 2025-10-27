CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 'siyasal casusluk' iddiasıyla tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.

AKP'nin ruh halini iyi yansıtmayı bilen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, katıldığı CNNTürk canlı yayında 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının haksız olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nu savunan Abdulkadir Selvi, 'Kanıt yok...' dedi.

"YETERLİ DELİL SAYILMAZ"

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Selvi'nin, İmamoğlu’nun adının dosyada geçmesine tepki göstererek “Ekrem İmamoğlu’nun bununla (Hüseyin Gün ile) bir yazışması yok, bir şeyi yok. Seçim kazanıldıktan sonra bir fotoğraf verilmesi Ekrem İmamoğlu’nun bir casusluk faaliyeti içerisinde olduğunu kanıtlamaya yetmez.” değerlendirmesi gündem oldu.