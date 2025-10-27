İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dahil toplam 5 kişi hakkında 'siyasal casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen hakimlik sorguları tamamlandı. Tutuklanmaları talep edilen İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında sorgulamaların ardından tutuklama kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın;

Soruşturma kapsamında özet olarak örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin yasa dışı yöntemlerle ele geçirilerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işleme amacını matuf İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün Casusluk faaliyetleri kapsamında başta İstanbul ilindeki vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktarılması eylemleri ve benzeri eylemler ile bu birimlerin unsurlarının talimatı ve yönlendirmesiyle faaliyetlerde bulunma eylemleri gerekçesiyle üzerlerine atılı “Siyasi Casusluk” suçundan sevk edildikleri İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur. 27/10/2025





Ekrem İmamoğlu hakimlik sorgusunda şu ifadeleri kullandı;

“31 Mart 2019 seçimlerine kasım sonu itibariyle aday olarak yola çıktım ve 7 ay boyunca gece gündüz alın teri dökerek insanlara doğruları anlatarak bir seçim kampanyası yönettim, İstanbul gibi kutsalımız kadim kentimize belediye başkanı adayı oldum, kasımda başlayan seçim çalışmalarım aslında aralık, ocak, şubat, mart olarak 4 ayda bitecek olması gerekirken 3 ay daha uzayarak haziranın sonunda tamamlandı. Yarışa başladığımda rakibim iktidar partisi adayı TBMM Başkanı, Başbakanlık ve Bakanlık yapmış, toplum tarafından %99 tanınan bir kişiydi, Sayın Binali Yıldırım’dı. Ben ise ülkenin cumhurbaşkanının ifadesiyle kıyıda köşede kalmış bir ilçenin belediye başkanıydım. %12-13 civarında tanınırlığı olduğu düşünülen bir insandım. Bütün mecralar, bütün televizyonlar, bütün medya akışı bize kapalıydı. Belki %7-8’i aracılık edebiliyordu. Bu şekilde mücadele ettik. Enerjim yüksekti bütün ilçelerde çarşıda pazarda, sokağında caddesinde, insanlarla konuşarak kampanya yönettim. İnsanların sevgisini kazandım, insanların gözünün içine bakarak konuştum, onları anlamaya gayret ederek bir kampanya yürüttüm. Esasen 2 seçim kazandın dediklerinde ben 31 Mart seçimini milletimizin takdiri, teveccühü ile kazandım, esas seçim oydu çünkü.

''DEFALARCA KUL HAKKI YEDİLER AMA MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRDİK''

Yine çok müdahaleyle kirli propagandalarla bana terörist dediler, vatan haini dediler, Pontus dediler, demediklerini bırakmadılar. Ama ona rağmen 13.600 oyla seçimi kazandım, yetinmediler seçim akşamı Anadolu Ajansı’nın yayın akışını kestiler, devletin kanalı yani 1919’da Atatürk’ün talimatıyla istiklal mücadelesi için kurulan Anadolu Ajansı’nın akışını kestiler, bizim paralarımızla siyasetlerinin kirli paralarına alet etmeye kalktılar, ama dimdik ayakta kaldık ve ben tam 13 kez canlı bağlantıyla milletimi doğrularla buluşturmak adına bilgilendirdim. Sandık başında insanların kalmasını istedim, gece sabahlara kadar hatta günlerce ayrılmadılar. Bununla da yetinmediler aynı gece rakibim aday Binali Bey benim hayatta yapmayacağım biçimde seçimi kazandım diye anons etti. Bununla da yetinmediler, aynı saatlerde yani anons ettikten 15 dakika sonra bütün İstanbul’u kazandık afişleriyle donattılar, yani milletin parasıyla, devletin bütçesiyle, belediyenin parasıyla seçimi kazandık diye her yeri donatarak kul hakkı yediler.

Defalarca kul hakkı yediler ama mücadelemizi devam ettirdik sonrasında 23 Haziran’a giden bir süreç başladı, nasıl başladı yine sayın Cumhurbaşkanı 13-14 bin farkla kimsenin kazandım demeye hakkı yok dedi halbuki 1 oyla bile seçim kazanıldı, ülkenin bu kadar seçim kazanmış, seçimin demokrasinin cumhuriyetin sayesinde ülkenin en tepesine çıkan bir insan 13-14 bin farkla kimse kazandım diyemez cümlesi kuruldu.

''FETÖ’CÜLER VAR DEDİLER, SANIK MEMURLARI TERÖRLE İLTİSAKLI DEDİLER, BİR ŞEYLER OLDU DEDİLER. ŞU DURUŞMA SALONUNA BİR KİŞİYİ ÇIKARMADILAR, BİR KİŞİ YARGILANMADI''

Günlerce oylar tekrar sayıldı, soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı saydılar, içine girdiler, dışına çıktılar sonuç değişmedi ve 13.600 farkla anamın ak sütü gibi helal milletimin oylarıyla seçimi kazandım. Mazbatayı 18 gün sonra aldım ama 18 gün dayanamadılar, iftiralar, yalanlar, dolanlar, sandık başlarında teröristler var, FETÖ’cüler var dediler, sanık memurları terörle iltisaklı dediler, bir şeyler oldu dediler. Şu duruşma salonuna bir kişiyi çıkarmadılar, bir kişi yargılanmadı ama bu yalanlar üzerinden seçimi iptal ettirdiler ve bir kara leke daha aslında hayatımıza eklenmiş oldu.



''TÜRKİYE’NİN DEĞİL DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ŞEHRİ İSTANBUL’DA HUKUKSUZ BİR BİÇİMDE SEÇİMİ İPTAL ETTİLER''

Türkiye’nin değil dünyanın en önemli şehri İstanbul’da hukuksuz bir biçimde seçimi iptal ettiler, dolayısıyla artık tabiri caizse top benim ayağımdan çıkmıştı. Top artık milletin ayağındaydı ve millet gereğini yapma konusunda inanılmaz hazırdı çünkü bizim milletimizin tarifsiz bir vicdanı vardır, iyi çalışır, tarifsiz bir erdemi vardır, bu toprakları anadolu irfanı vardır, bunun önünde kimse duramaz, dağ eritir bu toprakların irfanı, ahlakı ve şükürler olsun gerçekten hayatta göremeyecekleri demokrasiye inanmayan insanlara örnek bir demokrasi şamarını yediler.”

NE OLMUŞTU?

26 Ekim Pazar gün 10.55'te Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, Necati Özkan ve Gazeteci Yanardağ, savcılık ifadelerinin ardından 'siyasi casusluk' iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun ifadesi 16.10'da alınmaya başlandı. İmamoğlu'nu ifadesi 3 saat sürdü.

İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ile gazeteci Merdan Yanardağ'ın hakimlik sorgusu tamamlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun da hakimlik sorgusu tamamlandı.

"ROMA'YI BENİM YAKTIĞIM DAHA GERÇEKÇİ BİR İDDİADIR"

Ekrem İmamoğlu ifadesinde "Roma'yı benim yaktığım daha gerçekçi bir iddiadır" diyerek suçlamaları reddetti. İBB seçimlerini ilk kez kazandığı 2019'daki seçimlerinde 15 gün içinde manipülasyon yaratıldığına ilişkin iddialara da sert yanıt verdi. İmamoğlu 7 aylık bir seçim kampanyası yürüttüğünü 15 günlük bir çalışma ile kazanmadığını ifade etmişti.

BU BANA YÖNELTİLEN EN ÇİRKİN SUÇLAMADIR"

Merdan Yanardağ ifadesinde; "Hayatım boyunca mesleğim, emperyalizm ve siyonizme karşı mücadele ile geçti. Ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim. Bu bana yöneltilen en çirkin suçlamadır" dedi.



''WİCKR’ PROGRAMINI ZATEN HİÇ KULLANMADIM''

Necati Özkan ifadesinde; “Benim Hüseyin Gün’ün beyan ettiği gibi kendisinden raporları alıp Ekrem İmamoğlu’na ilettiğim hususu yalandır. Yine ifademde bahsettiğim üzere ‘Wickr’ programını zaten hiç kullanmadım. Ekrem İmamoğlu’nun yol haritasının Aaron Barr isimli şahıs tarafından oluşturulduğu, Hüseyin Gün tarafından bunun bana iletildiği, benim de Ekrem İmamoğlu’na ulaştırdığım hususu yalandır. Hüseyin Gün’ün aleyhime olan hiçbir beyanını kabul etmiyorum” dedi.