Canlı yayında şov yapıp söz verdiği deprem yardımını ödemeyenler ortaya çıktı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından felaketi yaşayan bölgeye yardım için devletin yanında seferber olan özel firmalar kendini belli ederken canlı yayında verilen pek çok "yardım" sadece sözde kaldı.

Canlı yayında şov yapıp söz verdiği deprem yardımını ödemeyenler ortaya çıktı

Patronlar Dünyası'nın haberine göre bölgeye yardım sözünü tutan firmalardan Baykar’ın bugüne kadar tamamlanan ve devam eden yardımlarının bedeli 4.5 milyar TL’ye ulaştı. Baykar, bölgede evsiz kalan vatandaşlar için konut yapımından gıda yardımına kadar bir çok alanda çalışmalar yürütüyor.

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İŞTE O YARDIMLAR

Başlattıkları konut seferberliği kapsamında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş’ta toplam bin 12 hanelik konut projesinin inşaatı sürüyor. Depremin hemen ardından ise 2 bin kişilik konteyner kentin yapımı tamamlandı.

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AFAD’A 2 MİLYAR BAĞIŞLADILAR

Bölgeye 350 yardım TIR'ı gönderilirken, kurulan aşevi ile 2 milyondan fazla insana sıcak yemek ulaştırıldı. İlk etapta AFAD’a söz verdiği 2 milyar TL bağışlayan şirket, aynı zamanda gönüllü personeli ve ayni yardımlarıyla da depremzedelerin yardımına koştu. Baykar bölgedeki desteklerinin devam edeceğini de açıkladı.

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DEPREM YÜZSÜZLERİ İÇİN ÇEMBER DARALIYOR

Patronlar Dünyası, "Sözünün eri patronların" yaptığı bağışların dekontlarını yayınlayarak, "deprem yüzsüzü patronların" ortaya çıkması için kamuoyu adına çaba sarf ediyor.

Her geçen gün kampanyamıza destek veren "sözünün eri patronlar" sayesinde, "deprem yüzsüzleri" için çember daralıyor.

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İşte bugüne kadar Patronlar Dünyası'na bağış dekontlarını paylaşan, "sözünün eri" iş insanları ve şirketler :

Dap Yapı: 10 milyon lira

Bel Beton A.Ş.: 6 milyon lira

Kibar Holding: 50 milyon lira

Tavuk Dünyası: 3 milyon lira

Orient Light International Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirhan: 48 milyon lira

Koton: 5 milyon lira

Met-Gün Holding: 20 milyon lira

İpekyol: 5 milyon lira

Limak Holding: 100 milyon lira

Trendyol: 150 milyon lira

Polat Yağcı: 2 milyon lira

Birleşmiş Markalar Derneği: 7 milyon lira

Rezan Epözdemir: 3 milyon lira

Ebru Yaşar: 3 TIR dolusu yardım, depremzede Mesut Hançer'e ev...

Ebru Gündeş: 1 milyon lira

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TURKCELL EYLÜL’Ü İŞARET ETMİŞTİ

Türkiye Tek Yürek kampanyasına katılarak 3.5 milyar TL bağış sözü veren Turkcell de Patronlar Dünyası’na bağışı Eylül ayında yapacağını açıklamıştı. Turkcell yetkilileri halka açık bir kurum oldukları için söz verilen miktarın eylül ayındaki Genel Kurul toplantısının ardından depremzedelere ulaştırılacağını ifade etmişti.

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