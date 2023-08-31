Canlı yayında ürküten görüntü: ABD'li senatör kameraların karşısında donakaldı

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada dondu kaldı. McConnell, en son 26 Temmuz’da yine gazetecilere açıklama yaparken, bir süre hareketsiz kalmıştı.

Canlı yayında ürküten görüntü: ABD'li senatör kameraların karşısında donakaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, ikinci kez basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada dondu kaldı. McConnell, yaklaşık 30 saniye süreyle hareketsiz kaldı.

Cumhuriyetçi Senatör, en son 26 Temmuz’da yine gazetecilere açıklama yaparken, bir süre hareketsiz kalmıştı.

Euronews’in haberine göre, Mitch McConnell’ın yaşadığı bu durum daha önce yaşadığı beyin sarsıntısıyla ilişkilendirilmiş ancak senatör sağlığının iyi olduğu ve çalışabilecek durumda olduğu açıklamasını yapmıştı.

81 yaşındaki McConnell, son olarak Kuzey Kentucky Ticaret Odası’nın etkinliğinde basına açıklamalarda bulunurken, dondu kaldı. Bir süre sonra yardımcılarından birinin yanına yaklaşmasıyla kendine gelen ve gazeteciden sorusunu tekrarlamasını isteyen senatörün, sesinin titrek ve oldukça sessiz olduğu görüldü.

McConnell, ön seçimlerde Donald Trump’ı destekleyip desteklemeyeceğini sorusuna açıklık getirmezken, Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron’un Cumhuriyetçilerin eyalet valisi adayı olması konusunda en iyi aday olduğu görüşünü dile getirdi.

Senatörün ikinci kez basının sorularını yanıtlarken, donup kalması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede görüntüler binlerce kez paylaşıldı.

McConnell’ın görev süresi 2026 yılında sona eriyor.

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