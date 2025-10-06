Cannavaro Dünya Kupası'nda boy gösterecek

Trihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Özbekistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Fabio Cannavaro oldu.

Özbekistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Özbekistan Futbol Federasyonu, üç kez FIFA Dünya Kupası’na katılan, 2006 Dünya Kupası şampiyonu ve modern çağın en iyi defans oyuncularından biri olan ünlü uzman Fabio Cannavaro ile sözleşme imzaladı. İtalyan teknik direktör, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası hazırlıklarında milli takımımıza liderlik edecek" ifadelerine yer verildi.

Son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran 52 yaşındaki İtalyan teknik adam Hırvat ekibiyle çıktığı 14 maçta 1.64 puan ortalaması yakalamıştı.