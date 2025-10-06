Cannavaro Dünya Kupası'nda boy gösterecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cannavaro Dünya Kupası'nda boy gösterecek

İtalyan futbolunun efsane ismi Fabio Cannavaro, Özbekistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Trihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Özbekistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Fabio Cannavaro oldu.

Özbekistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Özbekistan Futbol Federasyonu, üç kez FIFA Dünya Kupası’na katılan, 2006 Dünya Kupası şampiyonu ve modern çağın en iyi defans oyuncularından biri olan ünlü uzman Fabio Cannavaro ile sözleşme imzaladı. İtalyan teknik direktör, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası hazırlıklarında milli takımımıza liderlik edecek" ifadelerine yer verildi.

cannavaro-2.jpg

Son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran 52 yaşındaki İtalyan teknik adam Hırvat ekibiyle çıktığı 14 maçta 1.64 puan ortalaması yakalamıştı.

Son Haberler
Yusuf Dikeç başarısının sırrını İtalyan basınına anlattı
Yusuf Dikeç başarısının sırrını İtalyan basınına anlattı
Kayseri'den Kastamonu pastırmasına ambargo!
Kayseri'den Kastamonu pastırmasına ambargo!
Türkiye'de dikkat çeken teknik direktör istatistiği!
Türkiye'de dikkat çeken teknik direktör istatistiği!
Manifest üyelerine istenen ceza belli oldu! Soruşturma başlatılmıştı
Manifest üyelerine istenen ceza belli oldu! Soruşturma başlatılmıştı
İstanbul’da fabrika yangını: Polis ve itfaiye harekete geçti
İstanbul’da fabrika yangını: Polis ve itfaiye harekete geçti