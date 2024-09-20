Canon'dan güvenliği üst seviyeye çıkaracak adım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Canon'dan güvenliği üst seviyeye çıkaracak adım

Görüntüleme teknolojisinde sektörün lideri olan Canon, portföyünü A4 masaüstü tarayıcı olan Formula DR-S350NW genişletiyor.

Canon’un internet ortamındaki yerleşik uygulaması olan imageFORMULA DR-S350NW, Canon'un web ortamındaki yerleşik uygulaması CaptureOnTouch ile kullanıcılarının kolay ve hızlı bir şekilde bağlantıyı mümkün kılmasının yanı sıra bilgisayar veyahut cep telefonu ile doğrudan bir tarama işlemi yapabiliyor.

Bununla beraber direkt olarak iş tarama yeteneği sayesinde belgeleri tarayıcıda işleyerek e-posta, Microsoft Teams gibi sunucuların çıktı hedeflerine gönderebilme yeteneğine sahip.

GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE UYUMLU

4.3 inç boyutundaki LCD panelde özelleştirilebilir menüsü aracılığı ile tarama işlerinin doğrudan ön izlemesi yapılabiliyor. imageFORMULA DR-S350NW bununla beraber esnek bağlantı seçeneklerini sunuyor. Ayrıca USB, Wi-Fi, 2.5 GHz ve 5 GHz frekansları ile uyumlu çalışıyor.

SİBER TEHDİTLERE KARŞI KORUNUYOR

imageFORMULA DR-S350NW gelişen teknolojide güçlü şifreleme ve siber tehditlere karşı korunum sağlayan WPA3 standartlarına da uyum sağlaması ile öne çıkıyor. Bununla beraber erişim kısıtlama kontrolleri ve belge şifreleme teknolojisi ile geliştirilmiş güvenlik özelliklerini içermesi ile kalabalık çalışma ortamlarında bile belgeleri cihazdan geçerken koruyabiliyor.

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