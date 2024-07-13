Cansız bedeni ağlarla arandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cansız bedeni ağlarla arandı

Erzurum’da dün arkadaşlarıyla serinlemek için Tortum gölüne giren ve gözden kaybolan 16 yaşındaki Bedirhan Kotan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla balık ağlarıyla gölde tarama yaparak Bedirhan'ı bulmaya çalıştı.

Tortum Gölü'ne bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak için giren bir grup gencin arasında yer alan 16 yaşındaki Bedirhan Kotan, suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen Bedirhan'a ulaşılamadı. Gece boyunca devam eden aramalarda sonuç alınamadı.

Destek ekipler gelene kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla balık ağlarıyla gölde tarama yaparak Bedirhan'ı bulmaya çalıştılar. Ancak tüm bu çabalar da yetersiz kaldı.

Trabzon'dan gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, yoğun bir arama çalışmasının ardından Bedirhan Kotan'ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde bulundu. Ceset karaya çıkarılırken göl kenarında bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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