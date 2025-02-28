Cansız bedenleri evlerinde bulunmuştu! Hollywood dünyasını sarsan şüpheli ölüm

Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, köpeklerinden biriyle birlikte evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümün sır perdesi aralanmaya başladı.

Soruşturmayla ilgilenen yetkililer, çiftin ve köpeğin, bakım görevlisi tarafından cansız bedenlerinin bulunmasından bir süre önce öldüklerini tespit etti.

ÖLÜMLERİ ARAŞTIRILACAK KADAR ŞÜPHELİ

Gene Hackman’ın, cansız bedeni evin girişinde; 65 yaşındaki eşi Arakawa ise banyoda bulundu.

Hackman ile eşinin, ilk belirlemelere göre vurulduklarına ya da yaralandıklarına dair hiçbir işaretin olmadığı kaydedildi. Ancak Santa Fe bölgesi dedektifleri, olayla ilgili yazdıkları raporda, ölümlerin "kapsamlı bir arama ve soruşturma gerektirecek kadar şüpheli nitelikte" olduğunu düşündüklerini belirtti.

DOĞAL GAZ HATLARI KONTROL EDİLDİ

Çiftin cansız bedenlerin bulunmasının ardından evin içindeki doğal gaz hatları kontrol edildi. Buna göre, herhangi bir olumsuzluk bulunamadı. İtfaiye yetkilileri de karbon monoksit sızıntısı veya zehirlenme belirtisi tespit edemedi. Dedektif raporunda, gaz sızıntısına dair bariz bir işaret olmadığı ortaya çıktı.

ÖLÜME DAİR DETAYLAR

Gene Hackman ve eşinin yaşadığı evde çalışan bir bakım görevlisi, çarşamba günü rutin işlerini yapmak için eve geldiğinde, evin ön kapısının açık olduğunu gördü. Hackman'ın cansız bedenini bulduktan sonra polisi aradı.

911 no'lu acil yardım hattını arayan bakım görevlisi, operatörün evdeki insanların nefes alıp almadığını sorması üzerine içeri giremediğini söyledi.

Çalışan; "Ben evin içinde değilim. Kapı kilitli, içeri giremiyorum ama pencereden yerde yattığını görebiliyorum” dedi. Bakım görevlisi ve bir başka ev çalışanı, yetkililere, ev sahiplerini nadiren gördüklerini ve onlarla son temaslarının yaklaşık iki hafta önce olduğunu söyledi.

Bir yetkili, Gene Hackman'ın düşmüş gibi göründüğünü, yakınında bir baston olduğunu rapor etti. Çiftin Alman çoban köpeği de Arakawa'nın yanında, banyoda ölü bulundu. Yetkililer, çiftin diğer iki köpeğinin sağ olduğunu tespit etti.

Çiftin ölümüyle ilgili basın toplantısında konuşan bir yetkili, evde bir boğuşma belirtisi olmadığını söylerken; "Evde herhangi bir şeyin eksik olduğuna ya da bir şeye zarar verildiğine dair belirti yoktu ama yine de bir suçun işlenmiş olabileceğini göz ardı etmemeliyiz" ifadesini kullandı.

Her iki cenaze üzerinde yapılan otopsi sonuçlarının henüz alınmadığını söyleyen yetkili, karbon monoksit ve toksikoloji test sonuçlarının beklendiğini kaydetti.

" KAYIPTAN DOLAYI PERİŞANIZ"

Gene Hackman'ın kızları ve torunu dün yaptıkları açıklamada; "O, muhteşem oyunculuk kariyeri sayesinde dünya çapında milyonlarca kişi tarafından sevildi ve takdir edildi. Bizim için o, her zaman sadece baba ve büyükbabaydı. Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız" dedi.