Cansu Canan Özgen o ihbarla yıkıldı

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in 3 yaşındaki oğlu A.V.’nin bakıcısı yabancı uyruklu bakıcısı tarafından darp edildiği iddiası şok etkisi yarattı. Geçtiğimiz temmuz ayında bakıcısının gözetiminde parkta oynayan küçük çocuk bir süre sonra iddiaya göre hemşire olan bakıcısı Uktamoy M. tarafından darp edildi.

Dehşetin görgü tanığı bir komşu, A.V.’nin babası Erden Eryüz'ü arayarak korkunç olayı anlattı. Bunun üzerine durumu öğrenen Özgen ve eski basketbolcu eşi Erden Eryüz, bakıcıdan şikayetçi oldu.

Savcılık, bakıcı hakkında “basit yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İfadesinde, 6 aydır çocuğun bakıcısı olduğunu, ona hiç vurmadığını, evladı gibi sevdiğini söyleyen bakıcı A.V.’nin parkta köpek pisliğini eline aldığını yutabileceği kaygısıyla eline vurduğunu, pisliği yutma ihtimaline karşın yanaklarından tutarak ağzını açmaya çalıştığını iddia etti.