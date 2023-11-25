Cansu Dere'den milyonluk anlaşma

En son Kanal D'nin ilgilyle izlenen dizi 'Sadakatsiz'de televizyon ekranlarında gördüğümüz Cansu Dere, 2018 yılında başlayan Şahsiyet dizisinde de Nevra Elmas karakterine hayat veriyor.

Rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Cansu Dere şimdi ise yaptığı reklam anlaşmasıyla gözlerine üzerine çekti.

Posta'da yer alan habere göre; Cansu Dere büyük bir reklam anlaşmasına imza attı. Bir kozmetik firmasının yüzü olan Cansu Dere, bu işbirliği sayesinde 10 milyon lira kazanacak.

Firmanın çekimlerine başladığı Cansu Dere'li reklamlar önümüzdeki günlerde yayınlanacak.