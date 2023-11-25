Cansu Dere'den milyonluk anlaşma

Sadakatsiz dizisinin ardından Şahsiyet'te rol alan Cansu Dere, yaptığı milyonluk reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cansu Dere'den milyonluk anlaşma

En son Kanal D'nin ilgilyle izlenen dizi 'Sadakatsiz'de televizyon ekranlarında gördüğümüz Cansu Dere, 2018 yılında başlayan Şahsiyet dizisinde de Nevra Elmas karakterine hayat veriyor.

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Rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Cansu Dere şimdi ise yaptığı reklam anlaşmasıyla gözlerine üzerine çekti.

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Posta'da yer alan habere göre; Cansu Dere büyük bir reklam anlaşmasına imza attı. Bir kozmetik firmasının yüzü olan Cansu Dere, bu işbirliği sayesinde 10 milyon lira kazanacak.

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Firmanın çekimlerine başladığı Cansu Dere'li reklamlar önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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