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Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere, evinde yağın çıkınca büyük panik yaşadı. Ünlü oyuncu yangının sebebini de açıkladı. 

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:32
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Cansu Dere'nin korku dolu gecesi! Evinde yangın çıktı

Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı
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Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin evinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında can ve mal kaybı olmazken, Cansu Dere açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu yangının yatak odası kısmından çıktığını söyledi ve sebebini de açıkladı.

"MUMLARI KEDİLER DEVİRMİŞ OLABİLİR"

tv100'ün özel haberine göre; yangının ardından olaya ekiple müdahale ederken, Cansu Dere de ifade verdi. Ünlü manken, evinin yatak odası bölümünde mumların yandığını, kedilerinin mumları devirmiş olabileceğini ve  yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti.

Cansu Dere, “İçerdeki kedilerim dumandan etkilendi. Şu anda ise sağlık durumlarıyla ilgili net bir bilgi yok.” dedi.  
 

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