Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin evinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında can ve mal kaybı olmazken, Cansu Dere açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu yangının yatak odası kısmından çıktığını söyledi ve sebebini de açıkladı.

"MUMLARI KEDİLER DEVİRMİŞ OLABİLİR"

tv100'ün özel haberine göre; yangının ardından olaya ekiple müdahale ederken, Cansu Dere de ifade verdi. Ünlü manken, evinin yatak odası bölümünde mumların yandığını, kedilerinin mumları devirmiş olabileceğini ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti.

Cansu Dere, “İçerdeki kedilerim dumandan etkilendi. Şu anda ise sağlık durumlarıyla ilgili net bir bilgi yok.” dedi.

