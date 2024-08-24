Çanta çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Çanta çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta sokakta yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen kadının çantasını bir şüpheli kapkaç yöntemiyle çalarak koşmaya başladı. Çantası çalınan kadın kapkaççının peşinden koşarken yere düştü. Çevredeki vatandaşın ayağa kaldırdığı kadının yardım çığlıklarını duyan polis ekipleri, olay yerine intikal etti. Vatandaşlar polis ekiplerine, kapkaççının sokağın yanındaki boş arsaya doğru kaçtığını söyledi. Şüphelinin peşine düşen ekipler, kısa sürede içinde kapkaççıyı gördü.

Ekiplerin ‘dur’ ihtarında bulunduğu şüpheli, panikleyince ayağı kaydı ve yere düştü. Polis ekipleri, düşen kapkaççıyı yakalayarak gözaltına aldı. Kimliği belirlenen şüpheli Yiğit E.E., emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kadının çantasını kapkaç yaptıktan sonra kaçtığı boş arazide polis ekiplerine yakalandığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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