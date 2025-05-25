Çapa Hastanesi taşınıyor! Deprem riski göç ettirdi

İstanbul Üniversitesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan İstanbul Hastanesi (Çapa Hastanesi) kliniklerini, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nin yeni 250 yataklı ek hizmet binasına taşıyacak.

Bakanlık ve üniversite arasında, hastanenin üç yıl süreyle kullanımı için önceki gün bir protokol imzalandı. İstanbul Tıp Fakültesi’nin uygulama hastanesi olan İstanbul Hastanesi’nin depreme dayanıksız binaları, uzun yıllar boyunca aşamalı olarak boşaltılmıştı. Son olarak, cerrahi birimlerin yer aldığı ve fakültenin temel yapı taşlarından biri olan monoblok binadaki faaliyetler durduruldu.

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İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Diken’e yaptığı açıklamada, binaların 2028 yılına kadar yenilenerek depreme dayanıklı hale getirileceğini ifade etti.

Zülfikar’dan edinilen bilgilere göre, ek hastane binasının inşaatı tamamlanmış durumda. Yakın zamanda bina Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek ve ardından protokol kapsamında tıp fakültesinin klinikleri bu yeni binaya taşınacak. Tıp fakültesi, kendi kadrosu ve ekipmanlarıyla burada hem sağlık hizmeti sunacak hem de tıp fakültesi, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimlerine devam edecek.

Ek binanın inşaatını gerçekleştiren firmanın web sitesinde yer alan bilgilere göre, 37 bin 527 metrekarelik hastane binasında toplam 223 deprem izolatörü kullanıldı.

Dört bloktan oluşan ek binada, 13 ameliyathane, 29 yoğun bakım ünitesi, 16 yeni doğan yoğun bakım yatağı ve 56 poliklinik yer alıyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde günlük ortalama 6 bin 92 hasta muayene ediliyor. Yılın ilk dört ayında ise 12 bin 607 hasta ameliyat edildi. Türkçe ve İngilizce tıp fakültesi programlarına her yıl yaklaşık 400 öğrenci kabul ediliyor.