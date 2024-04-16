Çapa makinesi can aldı

Kaynak: İHA
Çapa makinesi can aldı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tarla sürdüğü esnada ayağını çapa makinesine kaptırarak ağır yaralanan 75 yaşındaki Tacettin Başkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci ölüm iki gün önce Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi’nde yaşandı. Bahçede çapa makinesi ile çalışan Tacettin Başkan (75) bir anlık dalgınlık sonucu sol ayağını makineye kaptırdı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan ve Tacettin Başkan’a ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi.

Ağır yaralanan Başkan, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Tacettin Başkan'ın cenazesi, Akyazı Yongalık Civekdağı Mahallesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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