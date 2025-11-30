Caparov ve eşi Aygül Caparova, oylarını Bişkek Devlet Üniversitesi’ndeki 1046 numaralı sandıkta kullandı.

Gazetecilere konuşan Caparov, “Meclis seçimlerinde oy kullanmaya aktif olarak katılın. Kırgızistan’ın geleceği sizlerin oylarınıza bağlı.” dedi.

Oy kullanma sürecinin tamamen otomatikleştirildiğini belirten Caparov, insan müdahalesiyle sonuçların çarpıtılmasının artık mümkün olmadığını vurguladı.Caparov, bu seçimlerde e-devlet sistemi üzerinden online oy kullanma uygulamasının ilk kez devreye alındığını hatırlattı.

Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ise 1123 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

YURT DIŞINDA 14 BİN 281 SEÇMEN OY VERDİ

90 sandalyeli meclis için yurt dışında 100 sandık kuruldu. Dışişleri Bakanlığı’na göre saat 16.00 itibarıyla 14 bin 281 Kırgız vatandaşı oy kullandı.

SANDIKLAR SAAT 20.00’DE KAPANACAK

Ülke genelinde 2 bin 429 sandıkta kayıtlı 4 milyon 294 bin 243 seçmen oy kullanabilecek.Seçimlerde Marlen Mamataliyev liderliğindeki Birlik (Intımak) Partisi ile toplam 460 bağımsız aday yarışıyor.30 seçim bölgesinde en fazla oy alan üçer aday milletvekili olacak.Seçimleri 58 ülkeden 778 uluslararası gözlemci takip ediyor.

Gözlemciler arasında YSK Başkanı Ahmet Yener ve heyeti de yer alıyor.