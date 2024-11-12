Çapraz bağları kopan Icardi’nin yürümesi dikkat çekmişti. Galatasaray’dan “Cehalet kötü şey” açıklaması geldi

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçında sakatlanarak oyunu sedyede terk etti. Çapraz bağları kopan golcü oyuncu sezonu kapattı. Arjantinli yıldızın dizinde bulunan ödemin geçmesi sonrası ameliyat olacağı öğrenildi.

Icardi’nin sakatlığı sarı kırmızılı takımı ve taraftarları hüzne boğarken yıldız isme destek mesajları yağdı. Sarı kırmızılıların 3-2 galip geldiği Samsunspor maçını tribünden takip eden Icardi, karşılaşma öncesinde sahaya inerek taraftarlara üçlü çektirdi. Öte yandan Galatasaray’ın ilk golünü atan Osimhen, destek için Icardi’nin gol sevincini yaptı ve statta ‘Aşkın olayım’ şarkısı çaldı.

Ağır bir sakatlık geçiren ve sezonu kapatan Icardi’nin Samsunspor maçında rahatça yürümesi ve tribünlere üçlü çektirmesi dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Icardi’nin nasıl rahatça yürüdüğü ve koltuk değneyi kullanmadığı soruldu.

KULÜP DOKTORU AÇIKLADI

Sosyal medyada yapılan tartışmalar sonrası Galatasaray’dan açıklama geldi. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada çapraz bağların kopmasının yürümekle bir ilgisinin olmadığını vurguladı. İnce, İsveçli eski yıldız Ibrahimovic’in çapraz bağlarının kopmasına rağmen 67 dakika sahada kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Cehalet kötü şey. Neymiş futbolcunun çağraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Türkiye’de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. Neden yürüyemesin? Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var. Ibrahimovic 67 dakika bu şekilde sahada kaldı. Çapraz bağın yürümekle bir ilgisi bulunmuyor”